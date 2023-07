Jorge Javier Vázquez sigue desaparecido de la televisión. Hace ya varios meses que anunció que dejaba la pequeña pantalla. La cadena comunicó su baja y desde entonces nada más se ha sabido de él. No participó ni en el adiós de 'Sálvame' ni en el del 'Deluxe' y en las últimas semanas se le ha visto entrando y saliendo del hospital con bastante frecuencia.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", fue el mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales.

En sus palabras que puede interpretar un adiós a la televisión, pero parece que su regreso podría llegar antes de lo previsto. Tal y cómo avanza 'Yotele', el presenador y Telecinco estaría preparando un nuevo espacio de entretenimiento producido por 'La Fábrica de la Tele' que contaría con entrevistas a grandes personajes y la participación de colaboradores con diferentes secciones.

La idea de Mediaset es grabar un programa piloto de este formato en las instalaciones de Mediaset el próximo viernes 21 de julio con la intención de presentarlo a la cúpula directiva del grupo y decidir si darle luz verde a su producción o no.

En caso de que la cadena decida seguir adelante con el proyecto, Jorge Javier Vázquez se convertiría en el gran competidor de Pablo Motos. El programa estaría previsto para la franja del prime time en la que 'El Hormiguero' domina desde hace año. Todo un reto para el catalán que estaría descansando antes de volver al ruedo.