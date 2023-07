Pedro Sánchez ha protagonizado su entrevista más atípica y cercana a escasos días de la celebración de las elecciones generales. El presidente del Gobierno ha sido el último invitado del podcast 'La Pija y la Quinqui', donde se ha mostrado sin tapujos.

El líder del PSOE compartió confidencias sobre sus gustos musicales o las series que más le han marcado. La entrevista generó un gran impacto al confirmar su fanatismo por Taylor Swift, Rosalía o la serie Paquita Salas. De hecho, entre risas, reveló uno de sus grandes deseos si continúa siendo presidente del Gobierno. "Si gano las elecciones, haré que vuelva Paquita Salas", anunció.

Pero esa no fue la única declaración polémica que hizo. Como ya se vio en ‘Lo de Évole’, Pedro Sánchez quiso tener un gesto de cariño con Jorge Javier Vázquez, con el que tiene buena relación desde aquella famosa llamada a 'Sálvame' aquel 17 de septiembre de 2014.

"Soy muy fan de Jorge Javier Vázquez y yo no sabía que estaba en directo", confesó antes de explicar como se había gestado la llamada. "Hago la llamada, que era por lo del toro de la Vega, y de repente mi mujer me llama, que estaba trabajando en su oficina, y me pregunta: ‘¿Qué has hecho?’ Y me dice: ‘Tienes a todo el mundo revolucionado, llaman personas para hablar conmigo, que estaban de acuerdo con Pedro Sánchez y que les había parecido bien que yo apareciese en ‘Sálvame", desveló.

"Se creó una polémica y un debate sobre si los políticos debíamos ir. Era una época en la que se demandaba por parte de la gente y los medios de comunicación conocer el lado más personal de los políticos. Y yo entré de esa manera", aseguró.

"Yo tengo muy buena relación con Jorge Javier desde entonces. Me parece un tipo maravilloso. Además de lo que hace, es un tío muy inteligente, tiene mucho criterio", dijo dejando claro la buena relación que hay entre ambos. "Ojalá vuelva a la televisión. Es un tipo que comunica muy bien", sentenció el actual presidente del Gobierno.