La boda de Tamara Falcó e íñigo Onieva fue el gran evento del verano. La pareja celebró una multitudinaria boda que ninguno de los rostros más conocidos del famoseo se quiso perder. Aunque lo cierto es que, a pesar de la gran cantidad de invitados que asistieron a la ceremonia, hubo unas cuantas ausencia muy sonadas.

Una de las más comentadas fue la de uno de los hermanos de la novia. Enrique Iglesias no quiso asistir al enlace y, aunque hasta el último momento se albergaba la esperaza de que cambiara de opinión, Julio José Iglesias Junior confirmó su ausencia. "A mi hermano no le gustan las bodas, no fue ni a la mía'', aseguró.

Una decisión que no gustó demasiado a Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se sinceró sobre cómo le había sentado la decisión de su hermano. "Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después...", reveló a la revista '¡Hola!', añadiendo que no llegaba a entender del todo sus motivos, pero que respeta su decisión.

Otra de las grandes ausencias fue la del chef Jordi Cruz. La marquesa de Griñón compartió grandes momentos con el juez con el que llegó a entablar una bonita amistad, cuando participó en Masterchef Celebrity en 2019. Un comentado plantó sobre todo después de sus compañeros Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez si acudieran.

En un principio se especuló con que el motivo habría sido su reciente paternidad, ahora parece ser que la principal razón sería que el chef nunca estuvo muy a favor de su relación con el empresario. De hecho, en una de sus última visitas al programa, se lo dejó muy claro cuando la hija de Isabel Preysler le confirmó que había decidido volver con él. ''Nunca me ha gustado'', le dijo entonces.