Jorge Javier fue el gran ausente en el último programa de 'Sálvame'. El presentador no estuvo acompañando a sus compañeros el pasado 23 de junio cuando, después de 14 años en televisión, el espacio de Telecinco dijo adiós para siempre. Tampoco tuvo fuerzas para estar en la final de 'Supervivientes' y las últimas informaciones apuntan a que su estado de salud no es del todo bueno.

El presentador se apartó de la televisión a causa de una baja médica. Lo que en un principio parecía algo temporal mientras se recuperaba, hizo saltar las alarmas de sus seguidores de un posible abandono televisivo después de su último mensaje en redes sociales.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", confesaba.

Desde ese momento no se volvió a saber nada más de él y las noticias que están surgiendo sobre el momento que está pasando no son muy alentadoras aunque, por lo de pronto, se desconoce cuál es el problema de salud que le tiene entrando y saliendo del hospital y si en algún momento decidirá hablar sobre lo que le ocurre.

En medio de este momento convulso, Telecinco ha decidido romper uno de los últimos vínculos que ataba la imagen de Jorge Javier Vázquez a la cadena. El fondo de su cuenta de Twitter, hasta hace unos días, era Jorge Javier Vázquez con 'Supervivientes', Lara Álvarez con 'Me Resbala' y Christian Gálvez con '25 palabras'. Tras el final de 'Supervivientes 2023', Telecinco decidía quitar ese fondo y poner uno con los nuevos programas de la cadena, eliminando definitivamente la imagen de Jorge Javier Vázquez de sus redes sociales.

Un gesto que seguramente esté más relacionado con la llegada de este nuevo programa y que nada tendría que ver con el futuro de Jorge Javier.