Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se convirtieron en los protagonistas del prime time. Los líderes políticos protagonizaron un tenso debate en Antena 3, cargado de reproches y momentos de tirantez en los que volaron las pullas y los ataques entre ambos.

La tensión llegó a su punto más álgido cuando se puso sobre la mesa el tema de la violencia de género. En ese momento ambos líderes políticos no dejaron de interrumpirse, haciendo imposible que los espectadores comprendieran algo de su discurso. Los “déjeme hablar” y “yo no miento” fueron una constante durante su enfrentamiento. Aunque uno de los momentos más comentados llegó cuando Feijóo se dirigió a Pedro Sánchez con una frase que no pasó desapercibida. "Esto no es el programa de 'El Hormiguero'", le espetó el líder del Partido Popular.

Unas palabras con las que se podía interpretar que quería decir que Sánchez estaba hablando por encima de él sin parar. Como si solo uno de los dos fuera el protagonista, como hicieron en el programa de Pablo Motos.

Sánchez no respondió a ese ataque y continuó explicando su punto de vista sobre la violencia de género y las medidas que tomará al respecto si gana las elecciones. "Si es el candidato más votado yo me voy a abstener en la investidura y si gano yo usted se abstiene", le sorprendió proponiendo Núñez Feijóo.

Las interrupciones fueron una constante durante todo el debate. De hecho, fueron varias las ocasiones en las que los moderadores Vicente Vallés y Ana Pastor tuvieron que llamar la atención a los candidatos del PP y PSOE porque no se estaban escuchando y se estaban pisando entre ellos.