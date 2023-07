Hace ya unas cuantas semanas que 'Sálvame' se despidió para siempre de los espectadores, pero el vacío que ha dejado todavía no ha conseguido llenarse. Ni para la audiencia ni para sus colaboradores que, aunque algunos ya tienes nuevos proyectos en mente, siguen sin asimilar el adiós al programa en el que han trabajado durante 14 años.

Belén Esteban es una de las veteranas del programa y a la que más le está costando afrontar esta nueva etapa. Así se lo confesó a su compañera y amiga Carlota Corredera. La colaboradora fue la primera invitada de 'Superlativas', el podcast de la de Vigo y allí se abrió en canal sobre el momento que está viviendo, sus emociones y el proyecto que tiene con Netflix.

"'Sálvame' ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual. Pero yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio… Porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo… Y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo", ha comenzado diciendo.

"No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco".

Además de hablar sobre cómo fueron las semanas previas a la despedida de 'Sálvame', también desveló algunos detalles de su nuevo trabajo con la plataforma de entretenimiento. "Estoy superilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido."

"Cuando acabe lo de Netflix quiero descansar de la tele, pero si me ofrecen quedarme allí trabajando, yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen 'La Patrona', porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá", ha confesado rotunda.

"Va a ser duro. Ya le he dicho a David Valldeperas que no me grite mucho cuando estemos allí porque me da mucha vergüenza. En plató me da igual... Pero es que vaya voces que nos da. Eso sí, voy a dar el 100% como todos mis compañeros".