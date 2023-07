No es la primera vez que alguno de los invitados de 'El Hormiguero' se pronuncia sobre su experiencia en el programa. Algunas de ellas buenas pero otras muchos no parecen haber dejado un agradable recuerdo a los asistentes.

A las duras críticas de la actriz Mónica López, que aseguró que no hay que acudir a un programa como 'El Hormiguero', se suma ahora la entrevista del youtube TheGrefg que acudió al programa 'The Wild Project'. Allí se sinceró sobre su visita a Pablo Motos hace dos años y cómo se sintió.

"Tú venías como un mono de feria, porque la gente mayor no sabe quién eres, te ve como el niñato ricachón que va a 'El hormiguero' a hablar de no pagar impuestos. Era el momento crítico del tema. Yo fui solo con Iker Jiménez porque es amigo mío y sabe tratar estos temas, pero los demás iban a degüello, parecía que El Rubius había matado a su madre", le dijo el presentador.

"'El hormiguero' es un programa que consumía mucho de pequeño, por eso me hacía ilusión ir allí. Obviamente, TheGrefg en 'El hormiguero' era traer a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas. Me hicieron una entrevista bastante abierta, aunque Pablo Motos estaba ansioso por preguntarme sobre ello", confesó el youtuber.

"Yo lo vi como una oportunidad para dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no ser un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa tan turbia que todo lo que veías eran críticas. Era una oportunidad para dar la cara a una persona que se mudó a Andorra y lleva viviendo tantos años allí, una oportunidad para poder explicar las cosas. Para mí, aquel discurso que di fue uno de los mejores que he hecho en público", aseguró.

"Iban a maldad con esa pregunta", valoró Jordi, algo que TheGrefg identificó. "Él siguió y siguió sobre ello, pero yo llevaba tan preparado ese tema que no tuve ningún problema. Cuando lo vi desde fuera me di cuenta de que había ido a una matanza. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos".

"Me han invitado más veces, pero ya no he ido. No le tengo rabia, me trataron superbien fuera de la entrevista. Pablo se me presentó y estuvo un ratito hablando conmigo, hasta me invitó a hacer uno de sus vídeos para Instagram. No era nada raro así que lo hice. Me han vuelto a llamar, pero ahora estoy bastante tranquilo. Esa experiencia estuvo bastante bien y ha sido de las cosas que más me han recordado luego por la calle, pero no tengo intención de volver por el momento", concluyó el popular youtuber.