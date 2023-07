Tras la sonada ruptura con Risto Mejide, la influencer Laura Escanes inició una relación con el cantante Álvaro de Luna que, el próximo mes de septiembre, cumplirá ya un año. La influencer ha hablado en sus redes sobre la relación que mantiene con el artista: "Para mí no tiene sentido".

Desde su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha dado un paso adelante en lo profesional. Ha continuado grabando podcast y también ha participado en el concurso de Antena 3 "El desafío".

Por supuesto, durante todo este tiempo no ha dejado de lado su faceta como "Influencer". Fruto de esa exposición mediática Laura Escanes es uno de los rostros más demandados en las fiestas, alfombras rojas y fotocalls. Ha sido precisamente en una fiesta en Santander donde la que la "it girl" se ha sometido a una batería de preguntas en las que ha revelado algunos aspectos peliagudos.

Una de las preguntas fue que revelase un secreto. "El mayor secreto no te lo voy a decir, porque se puede liar y no quiero", comenzó diciendo la "influencer" que, aunque se hizo de rogar, acabó por soltar prenda: "El otro día meé en la calle, entre dos coches, si me pilla un paparazzi en ese momento... se lía la de Dios, imagínate...".

Precisamente, hace unas semanas hubo un gran revuelo después de que "Sálvame" emitiese unas imágenes en las que a Laura Escanes se le veía la ropa interior al agacharse en la calle. El asunto generó un gran enfado en la "influencer", que criticó al programa públicamente en sus redes sociales.

Relación

Sin embargo, una de las cosas que más le interesa a sus seguidores es cómo le va la relación con Álvaro de Luna, sobre todo debido a los pocos momentos que comparte la pareja, debido sobre todo a sus diferentes agendas.

Pues la influencer ha querido responder a uno de sus seguidores que le preguntaba si se ve con Álvaro para toda la vida, a lo que ella responde que "si estás con alguien pensando que se va a acabar y no va a ser para toda la vida... para mí no tiene sentido, pero estoy aprendiendo a vivir más el presente y no preocuparme tanto por lo que tiene que llegar. Pero a tu pregunta: Sí".

Así que parece que la pareja tiene futuro.