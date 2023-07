Las citas en 'Fist Dates' no siempre salen bien. Conseguir conectar no es sencillo y cuando eso no ocurre, para muchos de ellos se hace complicado continuar con la cena aunque en la mayoría de las ocasiones lo intenta, pero en una de las últimas citas emitidas en el programa, la actitud de la invitada terminó por hacerle abandonar la mesa.

Carolina y Julio acudieron al programa a encontrar el amor, pero no tuvieron demasiada suerte. No empezaron bien su cita, a ella le gustan los hombres con uniforme y a él tampoco le entró mucho por el ojo aunque intentó pasar un buen rato junto a la soltera intentándola conocer un poco más. A medida que avanzaba la cita se iban distanciado más debido a la manera de ser de la soltera, quien desde el principio se mantuvo a la defensiva sin querer saber nada sobre el soltero. Julio se dio cuenta pero intentaba hacer más amena la cita hasta que no aguantó más. La peineta de una soltera ante la confesión de su cita en 'First Dates': "Por aquí" Un gesto de Carolina en la mesa le hizo estallar. Cuando trajeron los platos, la soltera sacó su móvil para fotografiar la comida, cosa que no vio con buenos ojos Julio, pero la cosa no quedó ahí. La soltera vio que tenía una llamada y decidió contestarla. "¡Qué barbaridad!'', decía Julio resoplando mientras se levantaba de la mesa. "Su forma de ser es nefasta. No tiene educación. Es una persona vulgar", confesaba él frente a las cámaras cuando le preguntaron por ella. Como era de esperar cuando llegó la hora de tomar una decisión final cada uno de los solteros tomaron caminos diferentes.