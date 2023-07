Los concusantes de 'Supervivientes' quieren dar carpetazo a su paso por el concuso. La mayoría de ellos están tratando de volver poco a poco a la realidad, sobre todo los cuatro finalistas, a los que todavía les está costando hacerse a su vida.

También quieren romper con los malos recuerdos y las rencillas que se fueron formando durante la convivencia y algunos de ellos, tras haber participado en el debate final, siguen concediendo alguna que otra entrevista en alguna popular revista y el último en hacerlo ha sido Asraf.

El nuevo de Isa Pantoja ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que ha desvelado algunas de sus vivencias en el concurso. Muchas de ellas desconocidas y que dejan en evidencia a algunos de sus compañeros.

Asraf Beno ha sorprendido hablando de Bosco Martínez- Bordiú. El futuro marido de Isa Pantoja le tacha de clasista por determinadas actitudes en la isla y revela un comentario que, al parecer, le hizo el sobrino de Pocholo cuando abandonaron la isla. "Yo no he visto racismo en la isla, pero clasismo sí. Por parte de Bosco mismamente. No he sentido rechazo por él, pero sí decía frases muy feas", responde cuando le preguntan si ha sufrido algún comentario machista durante el concurso.

Aquí tenemos completo lo que dice Asraf sobre Bosco en #Lecturas. pic.twitter.com/a7k3JUhkT6 — Srto Z (@Srto_Z) 5 de julio de 2023

"Cuando salimos de Honduras y estábamos en el hotel, yo llevaba como un día sin cambiarme porque todavía no me acostumbraba al cambio de vida. Iba con el pelo revuelto, no me había duchado. Y al final, al día siguiente me duché, me puse el pelo para atrás, me puse perfume. Y entro en la habitación donde estaban todos y Bosco me dice: ‘Vaya cambio, ahora pareces un moro de Dubái porque antes tenía miedo de que me robases el móvil’. Me dolió", ha desvelado.

"Hay estigmas sociales y muchos prejuicios en nuestra sociedad. Se tiene muy en cuenta tu origen" ha lamentado el cuarto finalista de una de las ediciones más largas y extremas de 'Supervivientes.