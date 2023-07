Carmen Borrego no está pasando un buen momento. La colaboradora tiene muchos frentes abiertos en su vida. La salud de su madre, la complicada relación con su hijo y la cancelación de 'Sálvame' la tiene sumida en una gran preocupación.

Ella misma compartía con la revista 'Lecturas' la complicada situación a la que está haciendo frente en las últimas semanas. "Hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión. Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está", confesó en una exclusiva.

La preocupación por si futuro profesional podría cambiar pronto o así se ha podido interpretar con la última publicación que ha hecho a través de su cuenta de Instagram. La heramana de Terelu Campos ha compartido una fotografía de lo más sonriente con su compañero Alberto Díaz. "Gracias jefe por enseñarme tanto! La vida dirá donde nos reencontraremos. Te quiero", ha escrito junto a la imagen.

Pero el mensaje más evidente ha llegado cuando compartió la misma imagen a través de sus stories acompañada de "mi pasado y mi futuro". Unas palabras que han hecho pensar que Carmen Borrego podría estar preparando su fichaje por Antena 3 tal y como ya han hecho algunos de sus compañeros de 'Sálvame'.

Las especulaciones llegan al conocer que Alberto Díaz, exdirector de ‘Sálvame’, ha fichado como nuevo responsable de la sección de corazón de ‘Espejo Público’. Un espacio en el que proximamente podríamos ver a la hija de María Teresa Campos.