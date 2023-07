Telecinco emitió hace unos días la gran final de 'Supervivientes 2023'. El concurso proclamó a Bosco como vencedor, pero las polémicas y los enfrentamientos parecen no haber terminado. El domingo se volvieron a reencontrar todos los concursantes para un debate final en el que pretendían cerrar todas las asperezas, pero de eso hubo más bien poco.

Los conflictos están más abiertos que nunca, pero cada uno ha regresado a su realidad y todos se encuentran adaptándose tras su paso por 'Supervivientes. También lo están haciendo algunos de los familiares que durante meses han estado al pie del cañón defendiéndoles en los platós y en las redes sociales.

Isa Pantoja ha sido una de las que más caña ha recibido. Su novio Asraf fue uno de los concursantes más criticados y comentados de esta edición. Ahora que el programa ha llegado a su fin, tanto la hija de la tonadillera como su futuro marido han querido hacer borrón y cuenta nueva con respecto al programa.

"Ya está Asraf casi de vuelta a la realidad. Vamos a hacer unas compras porque le queda todo súper grande", ha comentado con sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

"Por cierto, el domingo fue el debate final, el cual os tengo que reconocer que no vi porque era insoportable para mí tener que revivir todo. Tuve que ponerme otra cosa», ha revelado. «Lo que no entiendo es la gente que encima hace las cosas mal y se siente orgullosa de ese comportamiento y encima siguen y siguen. Para mi fue inaguantable", ha confesado.

"Antes de cerrar esta etapa quería daros las gracias porque habéis sido increíbles durante estos cuatro meses. Se dice pronto, pero han sido cuatro meses. No es lo típico que se dice cuando en realidad no tienes apoyo, sino que es una realidad. Mil millones de gracias por los comentarios en mis publicaciones, por los comentarios de apoyo en las publicaciones de ‘Supervivientes’. Habéis sido unos valientes, nos habéis enviado muchísimo cariño" ha querido agradecer Isa Pantoja a todos aquellos que les han apoyado durante estos meses. "Ahora, otra etapa porque hay que preparar una boda. Pero esto ya zanjado, finito, se acabó, the end", ha sentenciado rompiendo el vínculo con el programa.