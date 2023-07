Pedro Sánchez participó ayer en 'El programa de Ana Rosa'. El presidente del Gobierno se enfrentó a una tensa entrevista en la que vivió un cara a cara con la presentadora, más propio de un portavoz de la oposición que de un encuentro televisivo con un periodista.

A lo largo de todo el encuentro Pedro Sánchez estuvo pidiendo a Ana Rosa Quintana que le dejara terminar sus argumentos y no le interrumpiera. Los desencuentros entre ellos fueron palpables desde los primeros minutos, pero la cosa iba empeorando a medida que avanzaba el programa, sobre todo cuando la presentadora acusaba a Pedro Sánchez de haber mentido y cambiado de opinión en numerosos temas.

Fue durante una de las réplicas del presidente del Gobierno cuando las cámaras captaron un descarado gesto de la presentadora que ponía de manifiesto su enfado e incomodidad ante la persona que tenía delante. Ana Rosa fue pillada con los brazos cruzados y cara de pocos amigos cuando Pedro Sánchez no se callaba ante sus ataques.

Por favor es que está como Pedro por su casa y la otra parece un niño de 5 años con la rabieta de me enfado y no respiro https://t.co/6ORN5d5nBN — 🛰️🐚🇨🇾🇬🇷Ουγο Φουρέιρα🏳️‍🌈 (@hugogs02) 4 de julio de 2023

La entrevista de Ana Rosa a Pedro Sánchez ha tenido momentos que ni los sketches de 'Sé lo que hicisteis...'. pic.twitter.com/SGJEeHa9UZ — Sergio Soriano 🔴 (@SoriSergio) 4 de julio de 2023

Una imagen que no pasaba desapercibida para los espectadora que la han viralizado en redes poniendo de manifiesto todo lo que escondía el lenguaje corporal de Ana Rosa Quintana. "Parece un niña de 5 años con la rabieta de 'me enfado y no respiro'" fue una de los comentarios que más cirucló ante la estampa de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' frente a Pedro Sánchez.