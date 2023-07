Adara ha vuelto a retomar el control de sus redes sociales tras su paso por 'Supervivientes'. La segunda finalista del concurso ha regresado a Instagram, donde acumula más de 850.000 seguidores, para sincerarse con sus followers y hablar con sincerada sobre su paso por el concurso.

Ha aprovechado su primer contacto con la realidad para responder a todos aquellos que ponen en entredicho su relación con Bosco Martínez-Bordiú, pero lo ha hecho de una forma muy diferente a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores. "Venía a hacer un vídeo dando mis explicaciones sobre todo lo que se está diciendo en la tele, pero luego he pensado, '¿para qué? El que no quiere entenderlo nunca lo va a entender", aseguró.

La azafata prefirió compartir un rato de cercanía con sus seguidores y darles la opción de lanzar preguntas sobre su estancia y algunas de sus respuestas no han dejado a nadie indeferente. La concursante se ha atrevido a desvelar algunos de los secretos mejor guardadod del programa.

Al ser preguntada por la depilación y la menstruación, ha confesado: "Te dan una cuchilla. Sobre la menstruación, mi cuerpo, como que se volvió loco. El primer mes me vino dos veces y luego se me cortó. Desde entonces no la he vuelto a tener. Tienes tampones a tu disposición".

"Sigo comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarme sin comida o que me la quiten", confesó sincera.

Una de las respuestas que más ha impactado es una relacionada con el recibimiento en plató tras sus estancias en diferentes realities: "¿Por qué nunca te reciben amistades en las finales?", quiso saber uno de sus seguidores. "Porque no tengo amiguitos".

También se ha sincerado sobre el reencuentro con su hijo, asegurando que fue muy especial y que ambos lloraron, que pensó varias veces en abandonar, pero que sus valores por acabar todo lo que empieza no se lo permitían o que sin ninguna duda lo peor de todo fue pasar hambre.