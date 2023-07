Hace unos días la actriz Mónica López generó una gran polémica en redes a raíz de unas declaraciones que hizo sobre Pablo Motos y 'El Hormiguero'. La protagonista de 'Rapa' confesó el motivo por el que no acudió con su compañero Javier Cámara a promocionar la nueva temporada de su serie y se argumento no dejó a nadie indiferente.

"Me negué a ir", aseguró en una entrevista en 'La Caravana', de Ràdio Estel. "No se tiene que ir a 'El Hormiguero'”, espetó. "Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a 'El Hormiguero'”, dijo refiriéndose a Pablo Motos.

La actriz no asisitó al programa por decisión propia, algo que le costó algún que otro momento de tensión con el equipo. "He tenido grandes peleas con la productora", reveló. “A 'El Hormiguero' y a ese señor les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir."

"Javier me dijo: ‘Es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven tres millones de personas. Verá mucha gente la serie’. Pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean tres millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’", confesó. "Pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética"

"Perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro... Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", sentenció.

Las palabras de la actriz fueron muy aplaudidas por algunos compañeros de profesión que le mostraron su apoyo, pero también hay quien no comparte para nada su discurso. Ese ha sido el caso de Mario Vaquerizo, que ha aprovechado su última intervención en 'Herrera en COPE' para responder a Mónica López y defender a Pablo Motos. "Esa actriz me parece una chica completamente absurda. Ella si quiere ser política que se dedique a ser política. Actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos", comenzó diciendo para añadir "la respeto porque además es una gran actriz".

Qué opina Mario Vaquerizo sobre la carga de la actriz Mónica López contra 'El Hormiguero'? pic.twitter.com/bEJTsOiKqt — TVMASPI (@sebas_maspons) 4 de julio de 2023

"Pero es que yo creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores", defiendió el artista. "Más allá de que yo he colaborado con ellos y estuve el otro día. Si ella tiene la necesidad de decir eso bien, nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como ‘El Hormiguero’ que nos permite poder promocionar nuestros trabajos", sentenció.