La final de 'Supervivientes' contó este año con dos grandes ausencia. Una de ellas la de Jorge Javier Vázquez. El presentador no pudo estar presente en el programa debido a los problemas médicos que le tienen apartado de la televisión. La otra de ellas fue la de Alejandro Nieto.

El exganador de 'Supervivientes 2022' no asistió a la final para entregar el cheque al nuevo vencedor de la edición. "No he podido ir por motivos personales. No hemos llegado a un acuerdo. Estoy en Valencia, me he ido de un lado para otro y llevo planeando mis vacaciones con mi chiquillo dos, tres meses. No se ha cuadrado y no pasa nada. No es otra cosa, solo esto únicamente. Me hubiera encantado estar, pero llevo una responsabilidad con mi familia, no puedo ir de un lado a otro y dejarlos tirados", explicó cuando le preguntaron si no pensaba asistir al plató.

Aunque no iba a estar presente en directo, sí que aseguró que lo vería. Y así fue. Una vez que se proclamó el ganador, Alejandro Nieto se pronunció en sus redes sociales con un contundente mensaje.

"Estoy viendo la final de ‘Supervivientes’ y acabo de aluciflipar. Ya lo dije, Asraf ha sido un gran superviviente y, joder, no me lo esperaba. Ahora ya para mí puede ganar cualquiera, siempre lo he dicho. Creía que por supervivencia ganaría Asraf… Yo ya dudo de todo. Bosco se ha cargado a Adara en una nominación; Bosco se ha cargado a Asraf, que era un posible ganador…" comentó atónito.

En esos momento las redes comenzaron a especular sobre si su ausencia podía estar vinculada a que él era conocer de un supuesto "tongo" por parte del programa para cargarse a Asraf. Unos comentarios que le han hecho pronunciarse a través de sus redes sociales.

"Después de la final de ayer, tengo que decir que enhorabuena a Bosco. Es un tío súper bueno, me cayó muy bien. ¿Justo merecedor de ganar o no? Pues los cuatro podían ganar perfectamente. No soy culpable de quién gane. Ya he explicado que estoy de vacaciones con mi hijo, que es más importante que todo, y que no fuera porque sabía que había tongo o no tongo… Yo no hago la escaleta, yo no hago el programa y yo no tengo culpa de nada. Así que Bosco, enhorabuena, te lo merecías igual que los otros tres. No me echéis las culpas", sentenció.