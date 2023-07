Bárbara Rey ha vuelto a subirse a un escenario después de 35 años. La vedette quiso apoyar a su hija Sofía Cristo en uno de sus show participando durante su actuación. Un evento que no quiso perderse su gran amigo Chelo García- Cortés. La periodista la acompañó en su vuelta al espectáculo y al final de la actuación la agasajó con un ramo de flores y ambas se besaron.

'Fiesta' se hizo eco de estas informaciones cuando José Manuel Parada manifestó su gran enfado con Chelo. El periodista asegurá que su expareja cuenta falsedades sobre él en su último libro. Ante esto, Pipi Estrada decidió llamar en directo a Bárbara Rey para aclarar algunos de los asuntos

La vedette cogió el teléfono y en ese momento el colaborador le informó de que se encontraban en directo. Una alerta que Bárbara no pareció escuchar porque comenzó a hablar sin tapujos destapando una inesperada noticia íntima.

"Solo fue esa vez. Yo no sé de donde sacan lo de las seis noches. Después de reconocer que he estado con ella, me daría exactamente igual decir que he estado más noches, sería cosa mía", anunció Bárbara Rey antes las acusaciones de Parada, que asegura que se vieron íntimamente en diferentes ocasiones. "A ver, eso es una especie de orgía que tuvimos", espetó ella cuando creía que nadie la escuchaba.

"Escúchame, ¿me estás sacando en el aire? Esto no se hace, esto es muy feo. Yo te aprecio como persona y como amigo, pero eso es muy feo", dijo entonces Bárbara Rey visiblemente cabreada al escuchar la reacción del público a sus palabras. Emma García salió entonces en defensa de Pipi Estrada recordándole a la artista que sí que había sido avisada.

"Parada, tú sabes que tuvimos una noche en la que hubo la orgía que hubo y no vamos a contar más historias de eso. Luego, Chelo y yo tuvimos la historia que tuvimos. No ha pasado nunca nada más, porque nunca he tenido atracción por las mujeres", repitió Bárbara Rey dejando claro que sucedió hace más de 40 años.