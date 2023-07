José Miguel Monzón Navarro, más conocido como El Gran Wyoming, se sentó ayer por la noche a charlar con José Yélamo en su programa, laSexta Xplica. El presentador de El Intermedio tocó varios palos en la entrevista, destacando sus críticas directas a Ana Rosa Quintana, a Carlos Alsina y al periodismo actual.

"Ha cambiado mucho la profesión. Yo me acosté cuando era referente Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa Quintana. La profesión está donde está", pronunció Wyoming, quien además hizo referencia a la interviú que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá precisamente con la periodista de Telecinco, especialmente detractora con su gestión y con la izquierda. "Vi el otro día que dijo: ‘Aquí te esperamos’ y luego le daba un rapapolvo", precisó.

En este sentido, el también humorista y actor hizo referencia al momento en el que el propio Sánchez lanzó una queja porque "los medios de comunicación de la derecha" lo habían "deshumanizado". A esto, Quintana, dándose por aludida, respondió: "Tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente…". Fue a raíz de ello que Wyoming sentenció ayer: "Ana Rosa le soltó una soflama. Dije: ‘Joder, es un tipo al que vas a recibir'".

"Si Alsina le hace esa entrevista a Feijóo, no es que salga escaldado, es que sale esposado"

Wyoming, asimismo, aprovechó la charla para comentar la dura entrevista que Carlos Alsina, de Onda Cero y medio del mismo grupo que laSexta, le hizo al máximo mandatario español hace unos días. "A Pedro Sánchez sí lo machacan. Alsina le hizo una entrevista... Si Alsina le hace esa entrevista a Feijóo, no es que salga escaldado, es que sale esposado". E insistió: "Si Alsina, lo poco o mucho que sepa de ese señor, se lo suelta a la jeta (a Feijóo) como se lo soltó a Sánchez, lo hunde porque ese hombre no tiene recursos. Son argumentos que caen en la sandez constantemente y es porque realmente tiene que decir algo que no es la verdad de lo que está en su cabeza. El fingir sistemáticamente es complicado. Sánchez lo tiene más facil porque son argumentos de las cosas que ha hecho, se agarra a ello y lo suelta como un mantra", pronunció el presentador.

Finalmente, Wyoming reprobó igualmente la naturaleza de Vox y la derecha. "Después de la Transición, hubo un momento en que ser facha estaba mal visto y hasta Aznar se dejó de dar gomina, pero ahora ya, una vez que se han soltado otra vez la coleta y que ya 'mola', como dijo Ayuso, 'si te llaman fascista, estás en el lado bueno de la historia', pues a tomar por culo otra vez", espetó. Sobre los componentes de Vox, resumió: "Creo que los sacan de las excavaciones de Atapuerca".