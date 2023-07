El futuro profesional de los colaboradores de 'Sálvame' es todavía incierto. El equipo del programa se despidió del formato el próximo 23 de junio y con algunos de ellos se desconoce que ocurrirá con sus trabajos. Aunque los rumores apuntan a que 'La Fábrica de la Tele' quiere seguir contando con alguno de los rostros más populares de magacín para sus futuros proyectos, aún no se sabe donde termirán los miembros del programa.

Muchos de ellos ya se han dejado ver en otros campos. Belén Esteban es una de las colaboradoras que más cosas está haciendo desde que se conoció que Mediaset decidía cancelar el formato, pero de su futuro en la televisión no se sabe nada.

El que parece que sí tiene asegurada su continuidad en la pequeña pantalla es Rafa Mora. Tal y como ha desvelado Kiko Matamoros, el colaborador ya ha recibido la oferta de un espacio que estaría interesado en su compañero y amigo. "Contrariamente a lo que se puede suponer, lo tiene más fácil la gente de perfil bajo. Lo tiene más fácil para volver a trabajar. Sé, además, que Rafa tiene una oferta para hacer televisión", confesó el colaborador.

Por el momento se desconce en qué cadena y qué tipo de programa estaría interesado en contar con el influencer, pero parece que su salida de la televisión no es tan evidente como algunos se pensaban.

Aunque Rafa Mora no tendrá problemas económicos, el menos durante este verano. "A mí no me va a hacer falta el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca ‘La Reserva’ y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza", confesó él mismo a sus compañeros."No os preocupéis que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera".