Antonio David Flores está de enhorabuena. El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de su despido como colaborador de 'Sálvame'. La Sala de lo Social del alto tribunal rechazó el recurso presentado por la productora 'La Fábrica de la Tele', a la que condena a indemnizarle con 120.000 euros por daños morales y 30.000 más por daños y perjuicios.

Las alegaciones de la compañía audiovisual no han pasado ni el primer filtro establecido por la sala de lo social en casos de despdidos, siendo calificada como "inaceptables". De hecho, también impone una condena en costas de otros 300 euros a 'La Fábrica de la Tele'.

El excolaborador ha ganado su batalla contra Mediaset. Una batalla en la que también se encuentra inmersa Marta Riesco. La reportera también fue despedida inesperadamente de Unicorn Conten por lo que decidió llevar a juicio la decisión de la productora. La decisión del Tribunal Supremo ha dado alas a Marta Riesco que ha reaccionado al triunfo de Antonio David con un contundente mensaje.

"Me alegro de corazón", escribió junto a una captura de la noticia que informa sobre la nulidad del despido de Antonio David Flores.

"Después de leer la noticia no me queda nada más que dar mi enhorabuena públicamente a la abogada Isabel Cruz y al abogado Eduardo, que son los mismos abogados que tengo en lo laboral. Enhorabuena por su trabajazo, porque es muy merecida esa sentencia, que ya es firme", añadió en unos stories.

"Estoy muy contenta por ellos y Antonio David, me parece que lo que le hicieron es una vergüenza y ojalá la justicia siempre sea justa. En breve me tocará a mí y sé que confío en la mejor. Enhorabuena a todo el equipo, con lo cual me tomo esa victoria como una mini victoria mía", terminaba diciendo deseando que ahora la justicia también declare nulo su despido de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa.