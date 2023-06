El directo puede llegar a jugar muy malas pasadas a los presentadores de los programas. No es la primera vez que un micrófono abierto deja en evidencia a alguno de ellos frente a los espectadores y esta vez le ha tocado el turno a Susanna Griso.

La presentadora está dando la vuelta a Internet por lo sucedido durante una conexión en directo en 'Espejo Público', cuando una reportera del programa se disponía a entrevistar a un joven opositor que se había quedado encerrado en el cuarto de baño de una cafetería la misma mañana en la que tenía que presentarse a una oposición.

"Increíble la historia, Susana, buenos días. Estamos aquí con Erik, el protagonista de esta historia que, a pesar de los nervios y el agobio, acabó bien. Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien", empezaba comentando la reportera desde León.

Fue en ese momento cuando la presentadora, cuando creía que nadie le escuchaba, soltó un comentario de lo más inoportuno. "A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", se oia decir a Susanna Griso.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 29 de junio de 2023

Las palabras de la presentadora dejaron de piedra a la reportera que con un gesto de absoluta incredulidad, trato de retomar la entrevista como si nada hubiese sucedido.

Las redes no pasaron por alto este momento que se ha vuelto viral en Twitter. Los usuarios han cargado con dureza contra la presentadora a la que han acusado de "arrogante" o "engreida".

Lo cierto es que, tal y como ha desvelado '20 minutos', todo se habría tratado de un malentendido que Atresmedia se ha encargado de aclarar al mencionado portal. Lo que apuntan desde el grupo de comunicación es que en el momento de la conexión, la presentadora se estaba dirigiendo al control de realización para hablar de un tema que nada tenía que ver con la reportera.