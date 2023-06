Supervivientes' celebra este jueves su gran final. Después más de cuatro meses en condiciones muy duras, Asraf, Bosco, Adara o Jonan se harán con el premio. Uno de ellos se llevará a casa el cheque de 200.000 euros y se proclamará vencedor de la edición de este 2023.

Cómo es tradición en el programa, el ganador de la edición anterior es el encargado de entregar al premio pero este año eso no va a ocurrir. Alejandro Nieto no estará en el último programa de 'Supervivientes' porque ha declinado la invitación. De hecho fue él mismo el encargado de comunicarselo a sus seguidores.

"Esta pregunta se ha repetido muchísimo. Pues no, no voy a ir", aseguró muy tajante el gaditano. "No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro" zanó Alejandro Nieto dando a entender que una razón económica con la productora del programa estaría detrás de por qué ha declinado estar.

La otra gran ausencia será la de Jorge Javier. El presentador no fue capaz de estar presente en el último programa de 'Sálvame'. El catalán no consiguió ni ver el programa ni acompañar a sus compañeros después de 14 años en televisión, por lo que tampoco se le espera en la final de 'Supervivientes'.

Desde que la cadena comunicó su baja nada se ha sabido de él al margen de las informaciones que apuntan a un estado de salud complicado. Se la ha visto entrar y salir con frecuencia del hospital. Esto y su decisión de, al menos de momento, abandonar la televisión, harán imposible que asista a la última gala de 'Supervivientes'.