Alberto Núñez Feijóo siguió este miércoles los pasos de Pedro Sánchez y fua a divertirse a 'El Hormiguero'. El líder del PP visitó el programa de Pablo Motos en su gira haciendo campaña de cara a las elecciones del próximo 23 de julio.

El candidato a la presidencia del Gobierno protagonizó una charla de lo más distendida con el presentador. Pablo Motos recibió a Feijóo con menos mano dura porque según el mismo dijo, prefería conocer su cara más personal porque nuca había estado gobernando un país.

Feijóo se mostró muy dispuesto durante todo el programa y en el juego propuesto por las hormigas, respondió desenfadadamente a todas sus preguntas. La que más curiosidad despertó fue una relacionada con Julio Iglesias. Trancas y Barrancas quisieron indagar sobre su relación de amistad con el artista. "Hablé hace tres días y me dijo que es un programa importantísimo y que me preparara bien, que fuese yo mismo y que saldría bien".

"Sigue con mucha atención lo que pasa en España y me da sus opiniones, las que tiene él. Está obsesionado con dos problemas que tiene España. El problema de la unidad territorial y el del agua. Me dice que tenemos que solucionar el problema del agua", confesó.

"Todas las canciones me gustan. Le quiero mucho", desveló cuando le preguntaron cuál era el tema que más le gustaba. "Le pedí que me hiciese un meme diciéndome "Vas a ganar y lo sabes". A veces, cuando está bien, le envío emes, pero a eso no contesta", añadía como anécdota.