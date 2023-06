'Sálvame' ha dicho adiós para siempre a la televisión después de 14 años. El programa emitió este viernes 23 de junio su último programa en un emotivo y divertido especial con el que se despidió de la audiencia.

Los espectadores del programa han tratado de paralizar, sin éxito, su cancelación y han cargado duramente contra la directiva. Ahora una excolaboradora del programa ha querido pronunciarse ante la decisión cargando duramente contra Ana Rosa Quintana.

Patricia Donoso, que durante unos meses se convirtió en uno de los personajes estrella de Telecinco al presentarse como amiga especial de José Ortega Cano, ha escrito una carta en sus redes sociales en las que ha culpado a la presentadora del final de 'Sálvame'.

"Querida Ana Rosa Quintana, en la vida debes aprender a no escupir para arriba, porque te puede caer en la cara. Contabas con su aliado para dejar sin trabajo a más de 200 personas que nunca consideraste compañeros, sino personas que mirabas con desdén. Me vetaste en tu programa, pero para ir gratis a 'Fiesta' sí te era útil, pero no lo hice por ti, lo hice por la gente maravillosa que trabaja allí”, comenzó diciendo.

"Conseguiste destruir 200 familias, pero no conseguirás mucho más y seguirás caminando hasta que indiquen dónde está la puerta de salida", el recriminando haciendo referencia a las consecuencias que tendrá el final del programa.

"Si creías que podías manejar Telecinco a tu antojo, te habrás dado cuenta de que eso no es posible y que el reinado te ha durado menos que el patinazo mal calculado. Aun así el daño está hecho, pero ya no podrás hacer más, estarás un tiempo, te sonreirán y luego te despedirán entre halagos y quizás un 'gracias' te darán... En la vida los reinados no siempre son largos porque, entre otras cosas, se llaman dictaduras."

"No le tengo miedo, yo no soy como Cristina Tárrega que le lame el culo o como todo el mundo porque tiene que comer de usted. Yo, por suerte, no tengo que comer de usted ni de nadie. Dicho esto, me parece usted la peor persona que tiene España, la peor presentadora que tiene España. Me parece bajuna, asquerosa, rancia. No le llega ni a la suela de los zapatos a María Teresa Campos, y cada vez que me pongo el abrigo de Yves Saint Laurent me acuerdo de que me lo vendieron a mí y no se lo vendieron a usted”, finalizaba.