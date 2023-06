Pedro Sánchez regresó a 'El Hormiguero' siete años después de su primera aparición en este programa. Su presencia en el programa de Pablo Motos causaba una gran expectación. El presentador nunca se ha molestado en disimular su disconformidad con las decisiones del actual presidente de Gobierno, por lo que se esperaba una entrevista cuando menos tensa. Y así lo fue.

Las redes sociales no perdieron detalle de todo lo que ocurrió durante la entrevista y del constante tira y afloja que ambos protagonizaron en su charla. Los comentarios no se hicieron esperar y Twitter se convirtió en una auténtica mesa de debate. Aunque hubo un detalle del que no todo el mundo se dio cuenta y ahora ha rescato un usuario.

La diferencia de altura entre Pablo Motos y Pedro Sánchez es algo evidente. El presidente del Gobierno mide cerca de 1,90m y el presentador apenas ronda el 1,60m. Para que no fuera muy evidente, el programa decidió hacer un pequeño cambios en las sillas.

La altura de las sillas... (y aun así sigue siendo más alto). ¡Qué no tengo nada contra los bajitos, pero madre mía!

Es que parece que le han tenido que aupar para sentarse. pic.twitter.com/hZxtMpdtVc — 🄽🄰🄽🅄 (@DaniWayyy) 28 de junio de 2023

Desde la dirección de 'El Hormiguero' decidieron poner a diferente altura las sillas, subiendo, de una forma muy eivdente, la del presentador y bajando la de Pedro Sánchez para conseguir colocarlos a la misma altura.

"La altura de las sillas... (y aun así sigue siendo más alto)", comentaba un seguidor. "Que no tengo nada contra los bajitos, pero madre mía. Parece que le han tenido que aupar para sentarse."