Jorge Javier fue el gran ausente en el último programa de 'Sálvame'. El presentador no estuvo acompañando a sus compañeros el pasado 23 de junio cuando, después de 14 años en televisión, el espacio de Telecinco dijo adiós para siempre.

Desde que se conoció su baja poco se ha sabido de él al margen de algunas confesiones que hizo el mismo en sus redes sociales o en su blog de 'Lecturas'. "Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan Sálvame. Finito. Se acabó. The End... De repente me vi tumbado en el sofá exhausto y me pregunté: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. Se me vino el mundo encima. Tantas veces fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”, escribía por aquel entonces en el espacio que tiene en la mencionada revista.

Poco después compartía en su perfil de Instagram y comentado post en el que anunciaba su salida de la televisión. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", confesaba.

Esas fueron sus últimas palabras públicas, pero muchos de sus seguidores tenían la esperanza de que Jorge Javier cogiera fuerzas para estar en la despedida de 'Sálvame'.

El presentador ha sido una pieza clave en el programa durante estos 14 años, pero en el momento de decir adiós no logró reunir las fuerzas para estar en el plató. Y por lo que se ha desvelado ahora, tampoco lo hizo para seguir el programa desde casa. Tal y como ha publicado la revista 'Lecturas', Jorge Javier no fue capaz de ver el final de 'Sálvame'.

La mecionada revista también le pilló hace unos días saliendo de nuevo de un centro médico. Por lo de pronto se desconoce cuál es el problema de salud que le tiene entrando y saliendo del hospital y si en algún momento decidirá hablar sobre lo que le ocurre.