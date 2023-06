La convivencia en España de los últimos concursantes de 'Supervivientes' ha estado marcada, en una gran parte, por el inesperado tonteo entre Adara y Bosco. Los concursantes llevan un par de días protagonizando momentos en los que dejan claro que entre ellos existe algo más que una amistad.

Esta nueva relación ha sorprendido a algunos espectadores. Ambos han tenido una buena relación en la isla, pero esta conexión no se vivió en Honduras y el motivo podría estar en un encuentro que tuvieron cuando las cámaras se apagaron.

Tal y cómo ha publilcado la revista 'Lecturas', Adara y Bosco habrían tenido una noche de amor cuando los concursantes fueron evacuados definitivamente de la isla. Según la mencionada publicación, tras abandonar la playa y ser trasladados al hotel de Honduras en el que pasarían los dos días previos a viajar a Madrid, los concursantes compartieron varias horas de pasión en una de las habitaciones del establecimiento.

Habrá que esperar a la final de 'Supervivientes' para ver si los concursantes aclaran lo sucedido entre ellos. Por lo de pronto lo que está claro es que tienen una atracción muy fuerte y así lo confirmó el propio Bosco cuando Carlos Sobera le preguntó por la conexión que se había visto con su compañera en estos últimos días de convivencia.

"Creo que es lo mismo que se veía en la playa. Siempre he dicho que, aunque haya sido debajo de la lluvia, en un saco en la arena, las mejores noches que yo he dormido han sido siempre con Adara, no sé por qué será", respondía.