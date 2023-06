'Supervivientes' celebra este jueves su gran final. Después más de cuatro meses en condiciones muy duras, Asraf, Bosco, Adara o Jonan se harán con el premio. Uno de ellos se llevará a casa el cheque de 200.000 euros y se proclamará vencedor de la edición de este 2023.

Cómo es tradición en el programa, el ganador de la edición anterior es el encargado de entregar al premio pero este año eso no va a ocurrir. Alejandro Nieto no estará en el último programa de 'Supervivientes' porque ha declinado la invitación. De hecho fue él mismo el encargado de comunicarselo a sus seguidores.

"Esta pregunta se ha repetido muchísimo. Pues no, no voy a ir", aseguró muy tajante el gaditano. "No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro" zanó Alejandro Nieto dando a entender que una razón económica con la productora del programa estaría detrás de por qué ha declinado estar.

Una decisión que ha llamado especialmente la atención. El exconcursante estuvo hace unas semanas en Honduras como ‘fantasma del pasado’ conviviendo unos días con los finalistas.

La historia vuelve a repetirse un año más en la final de 'Supervivientes'. En la edición anterior tampoco acudió la vigente ganadora, en ese caso Olga Moreno, para evitar coincidir con Jorge Javier Vázquez. En su lugar, fue Lara Álvarez la encargada de entregar el cheque. Así que lo que espera es que esta vez sea Laura Madrueño la que entregue el cheque al actual ganador.