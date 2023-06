Marta Riesco no gana para sustos. Tras quedarse sin trabajo y sin novio, la reportera ha sufrido un nuevo revés del que ha dado cuenta a través de sus redes sociales, donde es muy activa. "Soy un cuadro", comentó Marta Riesco al hablar sobre lo que le había ocurrido.

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena. La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional. Estos días ha recibido la visita de sus amigas, que han intentado sacarla de casa para animarla. Sin embargo, la reportera ha sufrido un duro revés y es que se ha encontrado con una fea herida en la pierna que, lejos de mejorar, "va a peor". Así lo expone en su perfil de Instagram, con una publicación donde muestra la herida. Por la imagen, la herida parece más un golpe o que se haya enganchado con algo, aunque la reportera no recuerda cómo se la ha hecho. Riesco ha encontrado un salvavidas en sus amigas, que le han ayudado en su peor momento. "La vida duele", comienza en un reel que ya acumula más de 400.000 visualizaciones y en el que la reportera, a modo de voz en off, explica lo importante que ha sido para ella en estos momentos contar con esas personas que le han sacado una sonrisa cuando solo había lágrimas.

"Acosadores que atemorizan"

Hace unos días, la reportera usó sus stories para denunciar a haters con cuentas anónimas y a "acosadores" que "atemorizan" a sus amigas. Así lo ha contado en una de las historias de Instagram en las que ha citado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la presidente de la comunidad e Madrid, Isabel Díaz Ayuso y a la Policía Nacional. Riesco ha compartido la foto de un hombre y unos audios que supuestamente mandó a una de sus amigos. "Este es el audio que envió hace semana a mis amigas a las 2.30 de la mañana. Consiguió su número e hizo esto. Mi amiga es víctima de violencia de género y se asustó muchísimo. Ya van dos denuncias en comisaría. Pido ayuda. Se que es capaz de hacerme cualquier cosa", contaba.

Riesco sigue adelante con su vida. Se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Eso sí, ha mostrado que la cocina no es uno de sus fuertes, pero que sí aprende rápido. Y es que gracias a sus seguidores aprendió que no debía de echarle aceite al salón para freírlo. También ha querido mostrar sus fallos, como algo que se le quemó porque se descuidó al ir al baño.

Sin embargo, parece que los fantasmas más cercanos de Marta Riesco han vuelto, tal y como ha señalado ella misma en sus redes a través de una publicación donde deja ver que el exguardia civil quiere retomar su relación aunque no le cite directamente. "Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y tu entorno".

En la publicación, Marta Riesco deja claro que no va a volver con el exguardia civil.