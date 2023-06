Ana María Aldón ha pasado página tras su divorcio con Ortega Cano. La colaboradora está feliz comenzando una nueva relación y así lo confirmó ella misma en 'Fiesta'. La diseñadora confirmó hace una semana que tiene nueva pareja. El pasado domingo confirmó que está feliz y enamorada de su nuevo novio, del que dio algún detalle.

El hombre tiene poco más de 50 años, ojos azules y no pertenece al mundo televisivo. Aunque desveló algún detalle de su aspecto físico, se negó a dar su nombre. "Yo le llamo Santi", aseguró. "Es guapo, inteligente, deportista y me siento la mujer de su vida", indicó Ana María Aldón, "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz."

Este fin de semana, el programa en el que trabaja ha ido un paso más allá publicando las primeras imágenes de la diseñadora en compañía de este misterioso hombre con el que se muestra tan feliz.

Han "PILLADO" a Ana María Aldón con su nuevo novio.

("PILLADOS" por #FiestaT5, donde ella curra 😜😜)

Traduzco: Ana María ha intentado colocar su nueva relación en alguna revista, como nadie pagaba un duro por esto, ha hecho un teatrillo con su productora

¿Nos chupamos el dedo? pic.twitter.com/EHSNE4utAi — El Indio de la Marea (@Jero20033756) 24 de junio de 2023

"Estábamos haciendo guardia en su casa y apareció un hombre muy apuesto en un coche de alta gama. Ana María se montó feliz de la vida y se fueron a hacer algo de compra y después a tomar algo, durante una hora no pararon de hablar, hacer manitas y darse cariño", aseguró la reportera que captó las imágenes de la colaboradora con su nueva ilusión.

Poco más se conoce de la nueva pareja de Aldón. Tiene nombre compuesto, vive en Madrid, pero es "del norte" de España y tal y cómo aseguraba la reportera se trata de "un hombre muy atractivo y con una gran sonrisa".