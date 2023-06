'Supervivientes' está a punto de vivir su gran final. El concurso, que ha celebrado una de sus ediciones más largas, dará a conocer el nombre del vencedor este jueves 29 de junio. Adara y Jonan ya tiene asegurado su puesto en la final, mientras que Asraf y Bosco tendrán que convencer a la audiencia de que se merecen ese tercer puesto.

Adara y Asraf son los dos grandes protagonistas de la edición. Los supervivientes han regalado un sinfín de momentos a los espectadores, incluidas discusiones, llantos y hasta una bonita amistad entre ellos que parece haberse roto a las puertas de la final.

Los programas de Telecinco tienen ya a sus claros favoritos. No es la primera vez que algún presentador da públicamente su apoyo a uno de ellos. Carlos Sobera se posicionaba del lado de Asraf y ahora ha sido Emma García la que ha dejado claro del lado de quién se encuentra.

"He visto a una superviviente que ha llegado a la final y ha ganado un montón de pruebas… ¿y la vamos a criticar también?", preguntaba. "Si no ha hecho más es porque no ha podido", pronunciaba entonces la presentadora dejando claro que Adara en su gran favorita para llevarse el premio.