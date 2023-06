Después de pregonar, con una declaración de amor impresionante, su amor por Fran Antón en el plató de 'Sálvame Diario', Kiko Hernández se ha sentado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente de su relación sentimental con el actor. El colaborador ha detallado como nunca aspectos privados de su vida, pero sí hay algo que ha dejado claro es que "nunca he querido esconderme".

"Mi entorno lo sabía desde el primer día" confesaba el colaborador aunque Fran "sí que tardó más tiempo" en hablar con sus seres queridos sobre su relación. "Mi familia y mis amigos han sabido quiénes han sido mis parejas" ha asegurado Kiko explicando que no hablaba de su lado más personal por una cuestión de pudor, no por secretismo.

¿Cómo comienza su historia de amor?

¿Cómo comienza su historia de amor? Kiko ha confesado que durante la pandemia hablaban, pero todavía no había surgido la llama del amor. Tras el confinamiento llevó aceitunas al teatro y Fran se las regaló a su madre y "me llamó mi suegra". Una expresión que ha ruborizado a María Patiño por la normalidad con la que comenzaba hablando de su relación.

A partir de entonces "comenzamos una amistad", aseguraba. "Se fue forjando una amistad más intensa" cuando empiezan a tener problemas con una persona de la compañía en la que estaban porque los dos se apoyaban mutuamente. Una mala etapa que terminó de la manera más dulce: "En la obra 'Distinto' nos dábamos un beso y en las últimas funciones lo estábamos pasando tan mal, el día que abandonamos la función, el beso duró como dos minutos".

Después de ese momentazo -y esa decisión teatral- ambos deciden que "queremos estar juntos". Kiko ha asegurado que "soy lanzado" y que no le costó dar el primer paso, ya que fue él quien se lanzó y Fran "flipó". A partir de entonces "surge la magia y empieza la historia de amor más bonita que me ha pasado en mi vida".

"Nunca he vivido algo así"

"Nunca he vivido algo como lo que estoy viviendo ahora" confesaba Kiko, aunque también desvelaba que "al principio fuimos muy lentos". Además, el colaborador no tenía claro que esta historia fuese a funcionar porque pertenecían al mismo ámbito laboral, pero lo positivo primó por encima de todo y "nuestra primera cita fue en el Museo de Cera".

Kiko tiene claro que Fran es el hombre de su vida "por la admiración que siento hacía él". Eso sí, también hubo un momento en el que ambos pensaron que se iba a fastidiar lo que iban construyendo cuando comenzaron a ser fotografiados y expuestos públicamente porque "a él no le gusta esto". Además, el colaborador ha dejado claro que su chico no está con él por interés porque "le han llamado de diez programas, le han ofrecido ir a 'Supervivientes' y no".

"Es una persona que ha querido nacer en el más estricto anonimato" confesaba Kiko y por eso "hay que respetarlo" porque si hubiese querido salir en televisión y dar una entrevista "lo hubiese hecho y no lo ha hecho por respeto a él y a mí". De esta manera, uno de los rostros más conocidos de 'Sálvame' ha abierto su corazón para hablar como nunca antes de su relación sentimental.