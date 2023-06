'Supervivientes' vivió anoche su gran semifinal en la que se descubrió el nombre de los dos finalistas oficiales de la edición. Después de que Adara y Artúr se sometieran al televoto, el concurso sometió a los supervivientes a dos pruebas para determinar quién se convertía en el líder de la noche y en consecuencia, se hacía con una plaza directa en la final.

Adara fue la salvada por el público y tras vivir una tensa despedida con Artúr, se enfrentó con Asraf en una dura prueba de apnea para conseguir el collar de líder en la que, después de un minuto bajo el agua, el novio de Isa Pantoja no aguantó más. El concursante salió rápidamente del agua otorgándole a la madrilena la victoria.

Este triunfo conviritó a Adara en una de las finalistas junto a su amigo Jonan Wiergo. Asraf y Bosco tendrán que volver a enfrentarse al televoto para que uno de ellos ocupe ese tercer puesto en la final de 'Supervivientes'.

Lo cierto es que la victoria de Adara no ha sentado demasiado bien a todo el mundo. Lo curioso fue quién lo manifestó públicamente. Carlos Sobera sorprendió a los espectadores y a sus propios colaborador con un sonado mensaje después de la prueba. "No te moleste lo que te voy a decir ahora Elena. Tengo mucha confianza en Adara, pero mi favorito claramente era Asraf. Yo pensé que iba a ganar Asraf. Yo creo que era por lo del frío y me ha sorprendido", le espetaba a la madre de la concursante.

"Yo pensaba que ganaba Asraf. Te lo digo así, te soy así de sincero", insistió Sobera.

Hasta para Sobera es el favorito Asraf, dios, nunca visto que un presentador diga su favorito en un reality #SVSemifinal — Álvaro Hernández (@alvrohernandez_) 22 de junio de 2023

Sobera diciendo que su favorito es Asraf . Qué sorpresa !!no nos habíamos dado cuenta. Qué vergüenza !!#SVSemifinal — Miss HONEY💜✈️ (@MissHOn_e) 22 de junio de 2023

Carlos Sobera ya ni se corta en decir que su favorito era Asraf.. pues jodete #SVSemifinal — Abián Suárez 🇮🇨 (@abiansuarezr) 22 de junio de 2023

Carlos Sobera diciendo abiertamente que su favorito es Asraf? pero esto que es? #SVSemifinal — power ✈️ (@GaldeanoPower) 22 de junio de 2023

Jamás un presentador ha dicho su favorito durante la emisión del concurso.



Carlos Sobera ha dicho esta noche que su favorito es ASRAF.



Qué vergüenza. #SVSemifinal — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) 22 de junio de 2023

Los espectadores de ‘Supervivientes’ no han dejado pasar por alto este desliz de Carlos Sobera y han cargado con dureza contra el preentador y el propioconcurso acusandoles de tener poca "vergüenza" o de "ni disimular" ante lo que entiende, son las preferencias del programa.