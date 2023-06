Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el 'sí quiero' el próximo 8 de julio. Después de unos cuantos meses complicados en los que han tenido que hacer frente a un sinfín de imprevisto de cara a la ceremonia, la pareja dará por fin un paso más en su relación, en una celebración que promete ser el evento del verano.

Como ya viene siendo habitual, todas las visitas de Tamara Falcó a la tertulia de cada jueves en 'El Hormiguero' sirven para develar detalles de la boda. A los secretos del vestido y algunos invitados, la marquesa de Griñón ha desvelado también que en el enlace se repartirán cubretacones para evitar que las mujeres con calzado de tacón fino se queden atrapadas en la hierba.

Un tema que sorprendió a Pablo Motos, que desconocía este elemento, y que dejó de lado enseguida para preguntarle a Falcó sobre cómo iba su petición especial para el menú. "Ya sé que soy un pesado con eso", reconocía el presentador.

"No te preocupes que tu pollo está más que megapedido”, confirmaba entonces Tamara Falcó. "A ver… Pablo, hay que ampliar un poco tus horizontes culinarios, gastronómicos. El sushi es como el italiano de los ochenta. Ya todo el mundo toma pescado crudo”.

Ante las palabras de la hija de Isabel Preysler, Motos aseguro que él el pescado "ni crudo ni rebozado". "¿Pero tú no has crecido en Valencia?", le espetó. "Pues anda que no hay cosas en Valencia."

Las exigencias del presentador sobre el menú de la boda de Tamara Falcó provocaron que sus tertulianos se metieran con él bromeando sobre una posible propuesta infantil.