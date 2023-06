'Sálvame' se despide para siempre de sus espectadores este viernes 23 de junio. Después de 14 años en Telecinco, el programa cierra sus puertas con un programa muy especial con el que dirán adiós a todo lo que sus colaboradores han vivido en el plató durante todo este tiempo.

El programa ha preparado un final de infarto con una espectacular hoguera en el parking de los estudios de Mediaset. Coinciendo con la noche de San Juan, 'Sálvame' preparará su propia hogguera con la que pretende quemar todo el mobiliario que ha formado parte del plató.

"Vamos a quemar muchas cosas porque, cuando desaparezca ‘Sálvame’, todo lo que le rodea desaparecerá con él. Es alucinante todo lo que hay aquí: información, audios y fotografías de famosos y compañeros muy comprometidas. Este cajón va a tener un protagonismo especial el viernes. Va a ser quemado con todos sus secretos", confesaba Kike Calleja.

"Y ojo que no os podéis perder quién va a ser la persona encargada de prender fuego a esa hoguera", añadió Adela González. "No lo podéis ni imaginar. Bueno, no lo podemos. No lo sabemos nadie", reveló Terelu anunciando que "antes de ponerlos en la hoguera escucharemos algunos de esos secretos y los veremos".

"Va a ser gamberro, canalla y más irreverente que nunca. Va a ser ‘Sálvame’ a lo bestia", anunciaron, no sin antes alertar de lo que puede ocurrir en esa última emisión. "Que no les extrañe que alguien quiera cortar o secuestrar el último programa", dijo Terelu. "Vamos, lo que viene siendo irse a negro."

"No tenemos miedo, miedo ninguno", anunió desafiante Terelu Campos. "El viernes vamos a vivir aquí una fiesta por todo lo alto", sentenció Adela González.