'El Hormiguero' ofreció este martes una nueva entrega de una de sus tertulias en las que Juan del Val, Miguel Lago, Rubén Amón y María Dabán charlan sobre diferentes temas de actualidad. Aunque la tertulia de esta semana ha generado una gran controversia.

Primero entre los veganos por los comentarios que algunos colaboradores soltaron sobre las personas que optan por este tipo de alimentación. "Es que tienen un color raro, están grises. No entiendo esa vida", aseguró Juan del Val.

Ese no fue el único momento surrealista de la charla. Pablo Motos puso sobre la mesa la noticia de que un famoso aventurero británico confesó que se vio obligado a comerse a su perro cuando se perdió en el Amazonas. "A los que tenéis perro, ¿podrías matar a vuestro perro y coméroslo?", preguntó entonces el presentador.

"Después de lo de los veganos, ahora somos la tertulia de la gente que dice 'Pues mato a mi perro y me lo como'. Yo entre 'facha y se come a su perro' estoy que no sé cómo me van a llamar hoy. O sea, ¿en serio?", dijo entonces Miguel Lago, negandose a responder a la pregunta del presentador.

Ante esta negativa Pablo Motos siguió insistiendo preguntando a sus colaboradores si estarían dispuestos a comer "carne humana" en un contexto de supervivencia. "Venga, la tertulia caníbal, amigos", bromeó el cómico gallego. "Depende de la persona. Yo me como antes a una persona que a un perro", añadió.

"Esto se está yendo muy lejos. Me está sobrepasando la tertulia", dijo entonces Pablo Motos tratando de zanjar el tema que él mismo había puesto sobre la mesa, no sin que Juan del Val lanzara una de sus polémicas afirmaciones: "Yo pienso que los que son muy muy muy amantes de los animales, son malas personas".