Manuel Cortés ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición de 'Supervivientes'. El hijo de Raquel Bollo se vio envuelto en un sinfín de peleas con Asraf que le han costado la relación con su prima Isa Pantoja.

Una vez que su concurso ha terminado parece que no ha sido capaz de perdonar a la hija de Isabel Pantoja y contra ella se ha despachado a gusto en la rentrevista que ha concedido a la revista 'Diez Minutos', donde también ha reflexionado sobre su paso por el concurso y algunas de sus polémicas más sondas.

"Todo lo que se ha contado de la polémica en plató es absolutamente mentira", aseguró sobre el supuesto enfrentamiento que se produjo detras de cámaras contra Isa Pantoja y Carmen Borrego.

"Creo que ha creado un movimiento contra mí. Isa con los comentarios y las cosas tan feas que ha estado dejando caer sobe mí, que además sabe perfectamente que son falsas, y que si no las aclara bien, tomaré mis medidas, ha ido a sentenciarme", sentenció tajante. El artista volvió a incidir en el tema de que su prima no se hubiera puesto en contacto con él cuando termino el programa ni cuando falleció su padre. "Eso son detalles que se quedan grabados. No se lo dije porque fuera su obligación, pero hubiera sido un detalle de su parte", ha expresado y ha añadido: "Yo siempre la he respetado y la he tratado con cariño".

"Yo no digo que con Isa sea mala persona, pero conmigo sí lo ha sido", ha aclarado el cantante. "Que cada uno juzgue por lo que haya visto. A mí no me gustan sus formas. Siempre ha ido por detrás conmigo y cada vez que ha podido me la ha jugado".