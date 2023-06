Belén Esteban se ha implicado de lleno en el final de 'Sálvame'. La colaboradora lo está dando todo en estas últimas semanas y se ha propuesto disfrutar del programa y de sus compañeros al máximo.

El pasado viernes quiso hacer una despedida por todo lo alto y se sometió a su último polígrago en el 'Deluxe'. La colaboradora respondió con sinceridad a un sinfín de preguntas, pero tal y como ella misma ha desvelado, otras se quedaron en el tintero. Una decisión por parte de la dirección que lo sentó del todo bien y así se lo hizo saber en directo.

La de Paracuellos puso de manifiesto que el programa había decidido vetar algunas de las preguntas que se le hicieron relacionadas con Paz Padilla. "Falta alguna pregunta que me hicieron que quiero que salga", empezó didiendo. "Bueno todavía no sabemos cuales serán esas preguntas que vamos a desvelar", replicó en ese momento Terelu.

"No están ahí, lo he preguntado. La de Paz Padilla, que quiero que salga, no está metida. Si nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar, ¿por qué no habéis sacado la pregunta de Paz Padilla?", soltaba Belén Esteban dirigiendose a la dirección del programa.

"Si sacáis la de Miguel Frigenti y la de Rafa Mora… que yo lo dije como preocupación, que ojalá y encuentren trabajo porque valen para ello. Aquí unos sí y otros no…", explicaba Belén Esteban con cara de indignación por la decisión del programa de haber censurado alugunas de sus respuestas.

Tanto sus compañeros como los directores decidieron esquivar el tema de Paz Padilla e incidieron en preguntarle a Belén Esteban por lo que dijo de Rafa Mora y Miguel Frigenti. "Hasta el último día vas a tocar los cojones, cómo te gusta. No mires a dirección, que sé que os estáis riendo de mí", le soltaba Belén a Kiko Matamoros.