Los concursantes de 'Supervivientes' ya han aterrizado en España. Esta mañana han llegado al aeropuerto para enfrentarse a sus últimos días en el concurso desde una localización secreta en Madrid. Este jueves se conocerá el nombre del último de los supervivientes que pasará a formar parte de la final.

Como es habitual, siempre que aterrizan en nuestro país, los concursantes deben permanecer aislados hasta que lleguen al plató. En el caso de los finalistas, el aislamiento debe ser aún mayor ya que a ellos todavía les quedan unos cuantos días en el concurso. Por ese motivo siempre van escuchando musica con unos cascos de protección en su llegada al aeropuerto.

Los medios de comunicación no suele respetar demasiado esa premisa del concurso y suele bombardearles con preguntas sobre información que es imposible que conozcan dado el aislamiento al que llevan sometidos durante todos estos meses. Se supone que los concursantes no escuchan lo que se les dice, pero sus reacciones han demostrado todo lo contrario. Asraf reaccionaba con caras, asentía y se sorprendía cuando el periodista le recalcaba que hasta Isabel Pantoja le había apoyado en su concurso.

Adara ha intentando mantener la compostura ante el bombardeo de preguntas que los medios de comunicación no dejaban de hacerle. "Sabes que tenemos que contar que tu familia no ha ido a defenderte después de lo del puente de las emociones, que ha tenido que ser Alma Bollo la que te ha defendido. Me imagino que decepcionada, a lo mejor", "¿Por qué crees que tu madre y tu hermano no han ido al plató? Con Rodri Fuertes finalmente la relación está rota, él también ha hablado y ha dicho que ya no estáis juntos y no sé si estás decepcionada con algo después de que reconozca que no quiere nada contigo", insistía la prensa, mientras Adara Molinero sostenía la sonrisa, sin responder a nada.

Los fans de la concursante han reaccionado a esta escena, cargando duramente contra la prensa acusandola de desestabilizarla tras más de 100 días aislada.

La polémica también ha rodeado a Jonan Wiergo. El superviviente sale en las imágenes con un móvil en la mano y, aunque es proable que solo lo pueda utilizar para poder escuchar música y así permanecer aislado ante la prensa, el poder manejarlo y quizás bajar el volumen de la música ha generado mucha controversia.