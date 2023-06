Luz Casal fue la última invitada de 'Mi casa es la tuya'. La gallega compartió una emotiva y sincera entrevista en la que habló de sus comienzos en la música y alguno de los momentos más duros que vivió a causa del cáncer de mama que padeció hace unos años.

Bertín Osborne y ella compartieron algunas confidencias sobre la música y para conocerla un poco más, el presentador invitado a algunos de sus amigos más cercanos. Para ello contó con la visita de Fernando Tejero, que quiso sorprender a su amiga.

Aprovechando la intervención del actor en el programa, Bertín Osbone quiso charlar con él sobre sus comienzos en el mundo de la interpretación, recordandole uno de sus papeles más recordados y queridos: Emilio Delgado, el mítico portero de 'Aquí no hay quien viva' que interpretó entre el 2003 y 2006. Aunque solo fueron tres años, la serie de Antena 3 resultó ser un verdadero éxito, perp este personaje le genera sentimientos encontrados.

Aunque el intérprete ha conseguido crear una figura icónica de la televisión, también le han llegado a "encasillar" por este papel. "¿Por qué no destacan que gané un Goya, que he hecho más de 40 películas, que he hecho teatro?", preguntó con frustración Fernando Tejero, a lo que Bertín Osborne le respondió: "Porque la gente te quiere, te admira y te tiene cariño por ese papel. Hay que aceptarlo".

La canción que Bertín Osborne tiene aborrecida de todo su repertorio.👇👇👇 #MiCasaLuzCasal pic.twitter.com/zvvugKGX8H — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 17 de junio de 2023

"Mira, a mí me persigue el 'Buenas noches, señora' y la he escrito yo. Pues la odio, no la puedo soportar", desveló el presentador en 'Mi casa es la tuya', confesando que no le gusta nada que le relacionen únicamente con esa canción. "No se puede luchar contra eso", añadió Osborne. "Es que tú no le puedes exigir a la gente que te consideren de esta manera o de la otra. La gente se queda con lo que es más atractivo", recalcó Luz Casal.