Hace ocho meses Ana María Aldón y José Ortega Cano decidían poner fin a su matrimonio. Los conflictos familiares y la complicada situación personal que estaban pasando les impidió superar el bache y finalmente decidieron emprender vidas por separado. Pero la ilusión parece que ha regresado a la vida de uno de ellos.

Después de varios meses de especulaciones y rumores, Ana María Aldón ha confirmado que vuelve a estar ilusionada. A principio de junio confirmó que estaba conociendo a alguien. "Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago", confirmó, asegurando que no se cierra a volver a pasar por el altar: "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso".

Ana María Aldón ha querido dar más detalles sobre el hombre que le ha robado el corazón. La colaboradora ya no se esconde y a querido compartir con 'Fiesta' el feliz momento que está pasando. "Me siento la mujer de su vida", confesó. Una frase que cobra especial relevancia porque precisamente fuese la sensación contraria la que terminó con su relación con el extorero.

No ha querido entrar en demasiado detalles, pero sí ha hecho una pequeña descripción para presentar a su nuevo amor. Ha dicho de él que es alguien cariñoso, deportista e inteligente. Y, aunque sus caminos se cruzaron hace poco, ya se lo ha presentado a su familia: "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz".

El hombre en cuestión tiene poco más de 50 años, para ella "la edad perfecta", ojos azules y, aunque se desconoce si es un personaje público, ha confirmado que no forma parte del mundo de la televisión. "Vive en Madrid, pero no es de aquí", añadió.

La colaborador ha querido gritar a los cuatro vientos lo que siente por este hombre que le ha vuelto a devolver la ilusión. "Me hace sentir que soy su prioridad", zanjó.