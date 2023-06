Adara Molinero está viviendo una de sus etapas más complicadas en 'Supervivientes' en la recta final del concurso. La concursante se enfrenta a una de sus nominaciones más duras después de no haber sido salvada por el público, como siempre tenía acostumbrados a sus compañeros.

Los comportamientos de la concusante parecen estar jugandole una mala pasada y los espectadores del programa han querido darle un toque de atención. Este jueves se juega la expulsión contra Artúr. En uno de los momentos en los que más apoyo necesita, Adara se ha quedado sin defensa en el plató.

"Un segundo, tengo que aclarar una cosa. Lo primero, hemos invitado tanto a la madre de Adara como a su hermano, pero por motivos personales no pueden venir. Es una cuestión personal de ellos, no han podido acudir", aclaraba Ion Aramendi en la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras. "Me gustaría que estuvieran representados todos y sobre todo la familia o amigos de Adara porque está nominada. Pero no han podido venir, sin más", añadía.

Las palabras del presentador hacían saltar a Alma Bollo. La exconcursante quiso salir en defensa de su amiga, proclamandose como su defensora en la última gala."Tenemos aquí gente en representación de ella", soltó.

Las alarmas se han desatado ante la ausencia de los familiares de Adara en un momento tan decisivo para su concurso. Algo complicado ha tenido que suceder para que ni Elena ni Aitor hayan podido estar presentes en el debate.