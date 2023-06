'Y ahora Sonsoles' ha logrado acerca un hueco en las tardes de Antena 3. La llegada de Sonsoles Ónega a Atresmedia tras abandonar Telecinco ha cautivado a los espectadores, que cada tarde la acompaña en su nuevo programa de actualidad.

Cada día la presentadora y sus colaboradores ponen sobre la mesa, además de noticias relacionadas con famosos o la actualidad, diferentes temáticas en las que algún experto resuelve las dudas más básicas que nos pueden surgir. En el último programa hablaron sobre las causas por las que las personas de mayor edad se duermen menos horas.

Antes de entrar en detalle sobre el tema, Sonsoles Ónega se acercaba a los asistentes para preguntarles por sus horas de sueño. Fue en ese momento cuando protagonizó un divertido y surrealista momento con una de las espectadoras del plató.

"Estamos a jueves y hay gente que ya lleva un cansancio y un agotamiento... usted lo sabe, porque le he visto pegarse un pedazo de bostezo... Es que la he visto y he pensado '¡pero madre del amor hermoso!", le espetaba con humor la periodista a una de las señoras sentadas en la grada. "Parece que es psicológico, vengo a los platós y no sé si es por las luces, pero me dan ganas de bostezar", le respondía ella con humor.

"Es algo que yo no he escuchado en mi vida. A mí es entrar aquí y me da un subidón... ¡y eso que es jueves!", respondía Sonsoles.

Aprovechando el cansancio que parecía mostrar esta visitante, la presentadora le preguntó por sus horas de sueño y su respuesta no la dejó indiferente. "¡11 horas! Le voy a decir una cosa, Taitini, ¡tiene usted muy poca vergüenza de bostezar después de haber dormido 11 horas!", le espetaba con sorna.