Pilar Eyre se ha convertido en una de las protagonistas de las redes sociales en las últimas horas. La periodista se ha hecho viral después de que fuese invitada en 'Latexou' y le contase a Marc Giró la historia del secuestro de Bakunin, uno de los perros que ha formado parte de su familia.

"Yo lo llevaba siempre a todas partes. Y entonces un día desapareció y era que me lo habían secuestrado. Bueno, yo buscándolo por todas partes, la Policía: ¡Bakunin! ¡Bakunin! A grito pelado", recordó la finalista del Premio Planeta 2014.

La colaboradora no supo nada de su mascota durante varios días hasta que le llamaron por teléfono: "Eran los secuestradores. 'Tenemos secuestrado a su perro'. Y digo, 'No me digan, pero, ¿qué pasa?'". Y respondieron: "Nos tienen que dar una cantidad de dinero. Creo que eran 3.000 pesetas, que en aquella época, una cantidad...".

Después de encontrarse en una estación de trenes para realizar la entrega, la historia pasó de ser un drama a una comedia cuando se produjo la despedida, desatando las risas del propio Marc Giró y del público del programa: "Bakunin no se quería quedar conmigo, se quería venir con los secuestradores".

"Los secuestradores también se habían encariñado de Bakunin y entonces era como 'Romeo y Julieta', separándolos", comentó Eyre, dejando entrever el Síndrome de Estocolmo que su perro y los secuestraron tuvieron: "Fue tremendo porque fue una frustración horrorosa. Luego, los secuestradores llamaban de vez en cuando para preguntar cómo estaba Bakunin".