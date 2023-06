Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Viernes Deluxe'. La colaboradora dirá toda la verdad ante la audiencia del 'Deluxe' en el que será su último 'poliDeluxe'. Como ya es habitual Conchita realizará su tradicional 'poli' que pondrá a prueba a uno de los principales rostros de 'Sálvame'. Además, el programa comentará los temas de la prensa del corazón que más interesan a los espectadores y que han copado las portadas de las revistas durante las últimas semanas junto al resto de colaboradores presentes en plató.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la duodécima gala de 'Tu Cara Me Suena'. En la gala de este viernes, Merche imitará a Selena con la canción `Como la flor'; Jadel a The Police con 'Roxanne'; Susi Caramelo se convierte en Peppa Pig cantando 'Ella es Peppa Pig'; Andrea Guasch será Halsey interpretando 'Graveyard'; Josie se convertirá en Céline Dion 'I am alive' y Alfred García de Antonio Vega interpretando 'Lucha de gigantes'. Agustín Jiménez se mete en la piel de Farruco para cantar 'Pepas'; Anne Igartiburu será María Peláe cantando 'La niña' y Miriam Rodríguez cantará 'The man who sold the world' de Nirvana. Además, el programa contará este viernes con la actuación especial de Las Tanxugueiras, quienes imitarán a Las Supremas de Móstoles con 'Eres un enfermo'.

Sandra Bullock y Cate Blanchett, ladronas con estilo en La 1

La 1 emite, a partir de las 22:15 horas, la película 'Ocean's 8'. Esta vez, las maestras del robo son mujeres. Debbie Ocean (Sandra Bullock) acaba de salir de la cárcel y planea el robo del siglo. Junto a su mano derecha, Lou (Cate Blanchett), tiene la intención de ejecutar un gran robo en la ciudad de Nueva York. Su objetivo será hacerse con el valioso collar que llevará Daphne Kluger (Anne Hathaway) durante la Met Gala, el importante evento benéfico anual que marca el inicio de la temporada en la industria, conocido por la asistencia de multitud de estrellas y celebridades. Para llevar a cabo su plan, Debbie y Lou reclutarán a Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) y Tammy (Sarah Paulson). Claro que, las sospechas de un agente de seguros (James Corden) pondrán en riesgo el meticuloso plan trazado por la banda de atracadoras.

laSexta apuesta, desde las 22:30 horas, por su 'Equipo de investigación'. La periodista Gloria Serra junto a su equipo profundiza en temas de actualidad,ofrece a los espectadores un análisis y una cobertura de la actualidad propios del Periodismo de Investigación.

Margot Robbie y Will Smith, protagonistas en Cuatro

Cuatro emite, a partir de las 22:00 horas, 'Escuadrón suicida'. La oficial del departamento de inteligencia de los EEUU Amanda Waller ha convocado a un grupo de individuos dispares y viles que no tienen nada que perder.