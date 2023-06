María Dabán ha regresado un jueves más a la tertulia de 'El Hormiguero', esta vez para sustituir a Nuria Roca. La colaboradora compartió mesas con los otros tres habituales. Tamara Falcó, Juan del Val y Cristina Pardo regresaron un día más para charlar sobre la actualidad y los temas que Pablo Motos les pone sobre la mesa.

En la última entrega el presentador les hizo reflexionar sobre la posibilidad de que un meteorito alcanzara nuestro planeta, ya que recientemente un asteroide había pasado muy cerca. Cada uno de los tertulianos tenía que contar en qué emplearía sus últimas horas en la Tierra.

"Comería percebes hasta morirme. Me parece que es una muerte preciosa, estar comiendo percebes hasta reventar. Es la cosa que más me gusta del mundo y, además, es carísima, por lo que ya pagará la visa", espetó Juan del Val. Una respuesta que no era la que estaba prevista y así lo hizo saber Tamara Falcó.

"¿Y esa cosa que pone ahí de la sueca? ¡Rebobinen!", soltó la colaboradora de pronto señalando al telepromter que sigue el presentador. "¡Eh!", se escuchaba reaccionar a Motos. "¡Pero bueno, no, no!", soltaba un incrédulo Del Val

"Yo lo he visto de lejos", comentaba Tamara entre risas. "Eso es un chiste. Eso lo podría decir solo con mi mujer presente", trato de aclarar Juan del Val antes la pillada por haber cambiado su respuesta.

"Bienvenidos a 'El hormiguero', el sitio donde se dicen cosas que no se pueden decir", sentenciaba Motos, tirando de humor para solventar el hecho de que Falcó hubiera mostrado parte de los entresijos del programa.