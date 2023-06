Los rumores sobre la supuesta boda de Kiko Hernández han terminado. Después de varios días especulando sobre si el actor se había dando el 'sí quiero' con Fran Antón, ha vuelto a aparecer en 'Sálvame' para hablar sin tapujos sobre su situación sentimental.

Kiko Hernández regresó a 'Sálvame' para sincerarse como nunca lo había hecho en estos 14 años de programa. El colaborador se abrió con la audiencia y los espectadores gritando su amor a los cuatro vientos y anunciando, por fin, que sí tiene un relación sentimental con Fran Antón.

"Ha llegado el momento de contar mi verdad", comenzaba el madrileño, emocionado, "Esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado a la persona que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas, al mejor padre. He encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón", soltó generando los aplausos y el llanto de algunos de sus compañeros.

"Gracias por regalarme una familia maravillosa, por querer tanto a mi familia. Me gustaría que esto durara toda la vida, que fuéramos felices toda la vida", continuaba Kiko, anunciando además que su boda finalemente será en el mes de septiembre, en Melilla.

"Nunca jamás pensé que esta noticia la fuera a dar en este programa. Estoy tan feliz...", concluía Hernández anunciando que tras este bombazo se tomará un descanso hasta el próximo día 23, que regresará para despedirse para siempre de 'Sálvame'.

Esta confesión le ha dado al colaborador una libertad que había sentido hasta ahora para hablar sin tapujos de su amor por el actor. Además de su romántica declaración en 'Sálvame', Kiko Hernández utilizó sus perfil de Instagram para gritar a los cuatro vientos lo que siente por Fran Antón, compartiendo su primera fotografía juntos.

"Si volviera a nacer, serías tú..." escribió junto a la imagen en la que salen ambos muy sonrientes.

Un extracto de, aparentemente, la canción 'Historia de vida', de María Peláe y Vanesa Martín, y que podría expresa el momento que ambos están viviendo.