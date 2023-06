O programa número 52 de ‘A porta aberta’ achégase hoxe (TVG2, 19.30 horas) á labor que fai o Clúster do Audiovisual Galego. O novo capítulo desta serie sobre entidades sociais galegas, encargada pola TVG a Producións Celta, e que vén sendo dirixida e escrita por X. H. Rivadulla Corcón, leva por título “Promocionando a imaxe do país”.

A cultura galega é ancestralmente narradora. E fieis a esta tradición hoxe vivimos unha eclosión da forma narrativa audiovisual, moi valorada fóra do noso territorio. En Galicia creouse o primeiro clúster do sector audiovisual de toda España, contribuíndo ao prestixio de nosa industria, televisiva e cinematográfica, que segue a medrar e aglutina a todo o sector. No programa de hoxe cóntannos a historia e a actualidade da Clúster do Audiovisual Galego: o seu presidente, Jorge Algora; os vicepresidentes Miguel Conde e Manuel Meijide; e Mar Varela, directora de Comunicación.

O clúster engloba todos os sectores da industria audiovisual de Galicia, dende aqueles que traballan con ferramentas máis clásicas, aos que están na vangarda da tecnoloxía. Hoxe o audiovisual, que segue a ser na súa esencia un medio para contar historias, está inmerso na busca de transmitilas a través de tecnoloxías innovadoras.

O sector audiovisual galego ten dous factores relevantes como motor do seu constante progreso, un material e outro inmaterial. O material fundaméntase na calidade dos profesionais, tanto diante da cámara como detrás, e nas facetas máis creativas. E o inmaterial reside en que o audiovisual galego é un sector cunha gran capacidade para ilusionarse, e isto fai que sexa un sector atrevido, o que propicia logros.

Os axentes do audiovisual traballan coa idea de que Galicia sexa un referente do audiovisual de todo o mundo, coa riqueza económica e intelectual que isto suporá para a nosa sociedade. Sen dúbida o sector está no camiño, sabe os pasos que hai que seguir dando e ten o ímpeto e a ilusión para dalos. Son o Clúster do Audiovisual Galego.