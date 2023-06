“A porta aberta” afonda nas inquedanzas do colectivo de guías de turismo de Galicia

A segunda canle da TVG emite hoxe, ás 20.50 horas, outro capítulo do programa ‘A porta aberta’, que baixo o título “Explicando a alma de Galicia”, aborda o labor da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, APIT Galicia, da man neste caso de Tommi Alvarellos, presidente do colectivo; de Pepe Mosquera, delegado en Ourense; Emma Gutierrez, socia; e Lucía Picado, secretaria.

O equipo de “A porta aberta”, liderado por X.H. Rivadulla Corcón, fainos tomar conciencia da terra na que vivimos, cunha historia, arquitectura, paisaxe, personalidades singulares, cultura... Unha realidade que hai que mostrar ao mundo, e pola que os galegos deben sentirse orgullosos. E hai un colectivo profesional que se dedica a mostrar e explicar a queñes nos visitan todas as marabillas que nos rodean, pero tamén a nós mesmos. A poñer en valor toda a nosa riqueza material e inmaterial. Son os membros da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia.

Detrás do traballo que fan os guías de turismo cara o publico, hai outro formativo de enorme profundidade: coñecer nos seus detalles todo o que representa a riqueza do país, e saber expresalo: esa é a alquimia deste traballo de precisión. A idea que de nós poden levarse moitos visitantes depende nunha grande medida dos guías de turismo, que no seu traballo, e isto é moi importante, suliña o equipo de “A porta aberta”, tamén transmiten a alma de Galicia.

Un traballo desta importancia para a imaxe de Galicia precisa ser coidado tamén pola regulación e lexislación das distintas administracións. É preciso que non sexa exercido por persoas sen a formación necesaria, un dos maiores problemas ao que se enfrontan os profesionais de APIT.

Os guías de turismo aportan á sociedade galega ser os transmisores da nosa riqueza patrimonial e cultural, material e inmaterial. Son tamén garantes da memoria que recolle esta riqueza. E ademais amosan o valor da oralidade, tan característico da cultura galega.