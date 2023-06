Oriana Marzoli está de vuelta en 'Supervivientes'. El programa ha decidido darle una nueva oportunidad a la influencer que está viviendo su tercera vez en el concurso como fantasma del pasado. Fue concursante oficial en el año 2014 y en aquella ocasión abandonó a los pocos días porque no le gustaba el coco.

En 2017 regresó como 'fantasma del pasado', pero también abandonó al rato de estar en Honduras porque no era capaz de hacer frente a los bichos. Ahora ha regresado para cerrar su cuenta pendiente con el programa, aunque sus primeros minutos en las playas del Caribe no dieron muestras de esta vez las cosas vayan a ser diferentes.

"No voy a abandonar, pero que no lo voy a pasar mal, no te lo puedo garantizar", le dijo a Carlos Sobera tras descubrir que el programa había puesto en marcha un marcado para contabilizar el tiempo que aguanta esta vez.

Lo primero que ha hecho Oriana al llegar ha sido quejarse por la playa en la que le tocará a vivir los próximos días: "Estoy agobiada. Yo tenía la idea de estar en Cayo Paloma y, de repente, me encuentro que tengo que estar en Playa Uva, que es esa que está más repleta de bichos", le dijo al presentador.

Tras su llegada a la playa, el programa le propuso hacer tres pruebas para permitirle saltar del helicóptero. Oriana tuvo que hacer fuego, abrir un coco y capturar un cangrejo.

Tras conseguir hacer fuego con la ayuda de un chisquero y después de abrir un coco, la cosa se le complicó cuando se tuvo que enfrentar al cangrejo. "Que asco", comenzó a chillar. "No puedo, no puedo", le dijo a Carlos Sobera al descubrir su siguiente reto.

Finalmente consiguió capturarlo y el programa le dio la posibilidad de cumplir su deseo de saltar del helicóptero como cualquier otro concursante.

Oriana Marzoli pasará unos días en Honduras en compañía de Alejandro Nieto. Ambos concursantes disfrutarán de unos días en el programa ayudando a los concursantes de la actual edición.